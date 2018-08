Conte: Foa adeguato alla presidenza Rai ma ‘eviteremo forzature’

Marcello Foa è una figura “adeguata” a presiedere la Rai ma il governo eviterà “forzature”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.”Non c’è alcuna irritazione mia – ha assicurato – nei confronti di Salvini sulla Rai. E’ una vicenda che abbiamo affrontato con il metodo solito: per le nomine di nostra competenza abbiamo vagliato le candidature e le abbiamo discusse insieme, con un confronto molto franco e diretto. Alla fine siamo arrivati a un assetto per la formazione del Cda, poi il Cda propone alla commissione parlamentare il presidente, che deve essere sicuramente di garanzia”.

“Foa – ha detto ancora Conte – non lo conosco personalmente ma lo ritengo una figura di gran valore, quindi la mia personale valutazione è che sia un professionista serio, responsabile e adeguato a svolgere l’incarico di presidente della Rai. La commissione non ha condiviso questa mia valutazione e allora come se ne esce?

Adesso c’è anche un discorso strettamente giuridico: il Cda propone un altro candidato? Lo può fare ma non è scontato che ci sia un risultato positivo. Le parti politiche hanno qualche ruolo perchè evidentemente non si è coagulato il consenso politico per giugere al risultato. Valuteremo nel rispetto delle competenze. Il premier non ha una formula da offrire. Se il Cda dovesse ritenere che non ci sia la figura del presidente non è neppure facile arrivare alla soluzione, non si può costringere qualcuno alle dimissioni. Valuteremo nel modo migliore, cercheremo di non fare forzature e auspichiamo che le forze politiche si parlino tra di loro e arrivare a una soluzione”.