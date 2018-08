100 antagonisti contro la Polizia, 5 agenti feriti. Sap: “comportamento da delinquenti”

Cento antagonisti contro la Polizia, 5 poliziotti feriti tra cui Vicario del Questore.

Paoloni (Sap): «Antagonisti si sono comportati da delinquenti»

A Livorno la scorsa notte, all’incirca cento antagonisti hanno dato vita ad una vera e propria sassaiola contro gli agenti del Reparto Mobile, ferendo cinque poliziotti tra cui il vicario del Questore, intervenuti per la rimozione di uno striscione.

«Si sta cercando come al solito di rigirare la frittata, addebitando al nuovo Questore le responsabilità di quanto accaduto – commenta Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) – la verità è che gli antagonisti si sono comportati da delinquenti, in quella che è stata una vera e propria guerriglia urbana in cui la Polizia, che faceva il proprio dovere, ha visto addirittura cinque agenti feriti».

«Non bisogna parlare di effetti del nuovo Governo – prosegue – l’intervento della Polizia, al di là di questioni politiche utilizzate in maniera strumentale, si è reso necessario per ripristinare l’ordine e la legalità in un contesto in cui non si stavano rispettando le regole. Accusare un Questore, accusare le Istituzioni e prendere a sassate la Polizia è il modus operandi di chi non rispetta la legge. Al vicario del questore e ai colleghi feriti va tutta la solidarietà del SAP e gli auguri di una pronta guarigione».