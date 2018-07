Stati Uniti, pil a +4,1% nel 1° trimestre. Trump: “andremo molto più in alto”

L’economia Usa accelera e nel secondo trimestre cresce del 4,1%, in linea con le attese e contro il +2,2% del primo trimestre. È il livello più alto da 4 anni a questa parte. Lo rileva il Dipartimento al commercio nella sua prima lettura. Nel 2017 l’economia Usa era cresciuta del 2,9%.

Il forte rialzo ha trascinato in alto Wall Street, che ha aperto in rialzo, e suscitato la reazione entusiasta del presidente Donald Trump che ha parlato di “miracolo”. “Non sarà un traguardo raggiunto una tantum – ha sostenuto – dato che gli accordi commerciali arrivano uno per uno, andremo molto più in alto”.