Spari in strada a Toronto: una donna uccisa, 10 feriti

23 luglio – Quattordici persone sono state colpite dai colpi di pistola esplosi in strada alla periferia di Toronto, nel quartiere conosciuto come Greektown. Alcuni dei feriti sono stati medicati in strada, mentre altri sono stati trasportati negli ospedali della zona. L’attentatore è stato ucciso, mentre una donna è morta. Una bambina versa in condizioni gravi.

Il portavoce della polizia, Mark Pugash, ha chiarito che è ancora troppo presto per capire se si tratti di un atto terroristico o di altro.

L’incidente arriva nella più grande metropoli del Canada, colpita quest’anno da una serie di sparatorie, più di 20o. Circa due dozzine sono state fatali. Il Canada ha tradizionalmente livelli relativamente bassi di violenza armata, in particolare rispetto ai vicini Stati Uniti.