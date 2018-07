Autorizzato sbarco dei 450 migranti a Pozzallo, fermati scafisti

E’ stato autorizzato nella notte lo sbarco nel porto siciliano di Pozzallo dei 450 migranti a bordo delle due imbarcazioni della Guardia di finanza e di Frontex ferme in rada. Scenderanno tutti a terra, in attesa di essere smistati nei Paesi che hanno dato disponibilità. Per il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, “è una vittoria politica”.

Durante lo sbarco la Squadra mobile di Ragusa ha fermato alcuni uomini con l’accusa di essere gli scafisti della traversata nel mare. Gli uomini sono stati portati in Questura.

I migranti arrivati a Pozzallo verranno poi smistati nei paesi della Ue che hanno annunciato la loro disponibilità ad accoglierne una parte. Francia, Germania, Malta, Spagna e Portogallo, infatti, hanno raccolto la proposta lanciata ieri dal premier Giuseppe Conte offrendosi di accogliere parte dei 450 migranti. Al contrario, il premier della Repubblica Ceca Andrej Babis ha respinto la richiesta italiana definendola “la strada per l’inferno” in quanto “incita solo i trafficanti e aumenta i loro profitti”.