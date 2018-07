Cinisello, marocchini aggrediscono gli infermieri al pronto soccorso

Un’aggressione al personale del pronto soccorso. È successo ieri mattina, lunedì 9 luglio, verso le 6,30 all’ospedale Bassini.

Come riporta IL GIORNO, a colpire gli infermieri e i medici di turno, in totale quattro persone, sono stati due marocchini, trovati in stato di alterazione dai carabinieri che sono intervenuti sul posto. Per fortuna nulla di grave e i lavoratori se la caveranno con pochi giorni di prognosi.

Tuttavia, il sindacato Fials ha scritto oggi una lettera ai vertici dell’azienda ospedaliera, chiedendo di garantire maggiore sicurezza per il personale ospedaliero “con la presenza di una guardia giurata per scongiurare simili episodi durante i turni notturni”.