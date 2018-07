Perugia: arrestati per droga 25 stranieri, anche “richiedenti asilo”

di Ansa

Operazione antidroga della polizia di Perugia nei confronti di 25 stranieri, in molti casi richiedenti asilo, ritenuti responsabili di spaccio di droga. E’ stata condotta dalla squadra mobile e coordinata dal Servizio centrale operativo della polizia di Stato.

Gli accertamenti sono partiti a maggio, con il supporto della Direzione centrale per i servizi antidroga. Le indagini sono state sviluppate con l’impiego di operatori sotto copertura del Servizio centrale operativo per l’acquisto di droga, nonche’ ricorrendo all’istituto del ritardato arresto per gli spacciatori responsabili della cessione. Questi strumenti investigativi hanno consentito di documentare – riferisce la polizia – la continuita’ dello spaccio, occupando “in forma stabile” il parco della Verbanella.