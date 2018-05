Bergoglio: Auguri ai fratelli islamici per il Ramadan

“Rivolgo ai miei fratelli islamici il mio augurio cordiale per il mese di Ramadan che inizierà domani. Che questo tempo privilegiato di preghiera e di digiuno aiuti a camminare sulla via di Dio che è la via della pace”. Lo ha detto ieri Papa Francesco, al termine dell’udienza generale, rivolgendo l’augurio alla comunità musulmana. ANSA