Migranti, Merkel: “Non dobbiamo pensare solo al nostro benessere”

“L’Italia attraversa una fase politica delicata, e qui non voglio entrare, ma noi in Germania vogliamo risolvere con voi i grandi problemi, le sfide della nostra epoca”: così la cancelliera tedesca Angela Merkel da Assisi, dove oggi ha ricevuto la Lampada della Pace di San Francesco.

Merkel ha citato in particolare il problema dei migranti. “Data la sua vicinanza alla Libia – ha sottolineato ricevendo la Lampada per la pace di San Francesco – l’Italia affronta “la sfida dei rifugiati (clandestini, ndr) africani. Non dobbiamo pensare solo al nostro benessere”, ha detto Merkel, esortando ad affrontare “le cause, le origini delle migrazioni”.

“Questo sarà un grande compito se vogliamo vivere in pace con i nostri vicini – ha concluso – occuparci anche dei problemi degli altri, cercare di risolverli”. (askanews)