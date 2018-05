Mattarella al lavoro per un “Governo di garanzia”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è al lavoro per definire la squadra del governo di garanzia ma l’incarico non sarà affidato prima di mercoledì. Massimo riserbo al Quirinale sulle valutazioni in corso. Sono chiari però gli elementi certi che sono alla base delle valutazioni di Mattarella: grande attenzione alla presenza femminile, nessun politico in squadra e capacità di gestire i dossier internazionali e i conti pubblici.