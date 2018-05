Autobus prende fuoco ed esplode nel centro di Roma

E’ il nono caso nel 2018.

Un autobus del servizio pubblico ha preso fuoco in pieno centro a Roma, in via del Tritone, mentre era in servizio di trasporto. Un forte boato ha subito fatto scattare i livelli di sicurezza nella zona, nevralgica. Non appena resosi conto delle prime fiamme, l’autista ha fatto scendere i passeggeri che erano a bordo e poco dopo c’è stata l’esplosione. Al momento non si segnalano conseguenze per i passeggeri né per le persone che si trovavano in strada in quel momento.

Nella zona si è levato un gran fumo e le forze dell’ordine stanno facendo allontanare la gente in strada ed invitando quanti abitano nei palazzi che si affacciano sulla strada o vi lavorano a non aprire le finestre. Sul posto diversi automezzi dei vigili del fuoco. AGI