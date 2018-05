Olanda: tre passanti accoltellati al grido “Allah akbar”

Un uomo ha accoltellato tre passanti a Den Haag (L’Aia), in Olanda. Secondo i media locali, si tratta di una persona con problemi mentali, già nota alle autorità. L’assalitore è poi stato colpito dalla polizia, perché opponeva resistenza all’arresto e non voleva consegnare il coltello di cui era armato.

Secondo il racconto di testimoni, in una caffetteria l’uomo ha accoltellato una persona colpendola almeno cinque volte, poi è uscito e ha colpito altri due passanti, ferendoli anche al collo. I feriti sono stati portati in ospedale e la polizia sta conducendo verifiche nell’area.

L’uomo che ha accoltellato tre persone all’Aia ha urlato varie volte ‘Allah akbar’, nel momento in cui è stato arrestato dalla polizia che lo ha ferito a colpi d’arma da fuoco. È quanto riferiscono i media olandesi. Il giornale online Omroep West ha pubblicato un video in cui si vede un uomo scappare in strada con una bicicletta ed essere raggiunto da vari agenti di polizia, uno dei quali in bicicletta e altri in auto e moto, i quali sparano più volte contro di lui. Almeno una volta l’assalitore riesce a rialzarsi e urla.