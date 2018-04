“Non sanno che cos’è il 25 aprile, per loro è una la festa della birra”

25 aprile al Pratello, lo sfogo dei residenti. Quello che succede non ha niente a che vedere con il 25 aprile.

Gli avventori non sanno neanche che cos’è il 25 aprile, per loro è una festa della birra. Si suona, si balla e si beve.