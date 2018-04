Ecco che cos’hanno bombardato gli americani in Siria!

di Byoblu

Un centro di ricerca scientifico a Damasco in mezzo ad abitazioni popolari, dove si confezionavano medicine, gli unici chemioterapici destinati agli ospedali, e antidoti per veleni. Un centro verificato dagli ispettori dell’Opac e giudicato non attivo nella produzione di armi chimiche. Ecco cos’hanno bombardato gli americani in Siria, a Damasco, nelle immagini esclusive prodotte ieri per Byoblu da Alessandra Mulas, giornalista, scrittrice e inviata di guerra in Siria, in questo servizio realizzato con attrezzature e collaboratori di fortuna, direttamente sul luogo, in territorio di guerra.