Napoli: rapinatori in moto rubano la pistola a vigilante

NAPOLI, 21 APR – Due persone in sella a una moto hanno bloccato e rapinato la pistola a una guardia giurata che, dopo avere terminato il suo turno di lavoro, a bordo della sua auto stava ritornando a casa. Il tutto è accaduto nella prima serata di ieri, nel quartiere Ponticelli di Napoli. L’uomo è stato avvicinato dalla moto con in sella i due rapinatori a un incrocio: il passeggero della motocicletta è sceso e, sotto la minaccia di una pistola, si è fatto consegnare l’arma – una Beretta 9X21 – dalla guarda giurata. Sull’episodio sono in corso indagini della Polizia di Stato. (ANSA).