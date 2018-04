Come fanno a privatizzare tutto: il sacco della Germania Est

di Byoblu

In questa autentica pietra miliare della controstoria delle cose, l’economista Vladimiro Giacché svela a Byoblu come hanno fatto a privatizzare, depredare, spogliare e piegare la Germania dell’Est, collaudando così un sistema che ha dato i suoi frutti anche in Grecia e che, attraverso il grimaldello della moneta unica, l’Euro, si sta concretizzando anche in Italia. È l’Anschluss, l’annessione. E sta succedendo adesso.