Arrestato pericoloso stupratore condannato in Marocco, perché era in Italia?



Perquisizioni in abitazioni occupate abusivamente da migranti. Operazione anticrimine dei Carabinieri a Zingonia, nel Bergamasco: scoperto e arrestato uno stupratore condannato all’ergastolo in Marocco. Cosa ci faceva in Italia?

Si tratta di un 37enne marocchino ricercato dall’Interpol. Era stato condannato all’ergastolo per lo stupro efferato di tre ragazze nei pressi di un cimitero. Come è arrivato in Italia e chi lo ha aiutato? Qualcuno ha avuto a che fare con lui o ha informazioni utili?