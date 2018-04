Attacco alla Siria, la Russia avverte: “si rischia nuova ondata di migranti”

MOSCA, 13 APR – “Dio non voglia che in Siria vi siano azioni avventate come quelle avvenute in Libia o in Iraq”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov sottolineando che in Siria sono sufficienti “piccoli incidenti per provocare di nuovo ondate di migranti verso l’Europa, e in altre direzioni, che non servono affatto a noi e ai nostri vicini europei”. Lavrov, riferisce Interfax, ha ribadito che questo scenario può far piacere solo a coloro che “sono protetti dall’Oceano”. (ANSA)