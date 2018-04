Islam, Germania: le urla del muezzin nella chiesa di Dresda

Germanistan: l’aumento dell’insolenza islamica, le urla e i lamenti del muezzin nella Chiesa luterana a Dresden. Ma secondo i politici sottomessi (o venduti) non ci sarebbe nessuna traccia di islamizzazione in Germania (e in Europa).

Germanistan: The increase of insolence, the noisy shouting and bawling of the muezzin in the #Luther-church in #Dresden. But still no trace of Islamization in #Germany, say the usual suspicious politicians. pic.twitter.com/OFhptYVcwT

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 9 aprile 2018