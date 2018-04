Ecuadoriana accoltellata al petto in casa: si cerca il marito

Genova – Una donna di 46 anni di origini ecuadoriane è stata trovava morta all’interno dell’appartamento in cui viveva in via Fillak nel quartiere genovese di Sampierdarena. E’ successo intorno all’ora di pranzo. Ad avvertire le forze dell’ordine è stata una parente che non avendo sue notizie era andata a cercarla a casa e ha trovato la donna senza vita riversa su un divano di casa. Da quanto emerso il corpo presenta diverse ferite al petto inflitte da un’arma da taglio, probabilmente un coltello. Tra le ipotesi quella dell’omicidio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si occupano delle indagini. Ancora irreperibile il marito della donna: i militari hanno ritrovato i bagagli dell’uomo ancora da disfare nell’appartamento e risulta fosse tornato solo due giorni fa dall’Ecuador, anche se al momento di lui non c’è traccia. Nell’appartamento anche il medico legale per un primo esame sul corpo della 46enne. (Adnkronos)