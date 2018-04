Assad dice no agli osservatori di Amnesty International in Siria

Il presidente siriano Bashar Assad si oppone all’arrivo in Siria degli osservatori internazionali di Amnesty International. Lo ha sostenuto in un’intervista con la radio francese Europa1.

“No, sicuramente no! E’ una questione di sovranità…. Sareste d’accordo se venisse una delegazione siriana per esaminare le ragioni per cui l’esercito francese prima sotto la presidenza di Sarkozy e poi Hollande ha attaccato la Libia ed ucciso decine o centinaia di migliaia di libici?”

— Assad ha risposto alla domanda di un giornalista sulla possibilità dell’arrivo degli osservatori.

Secondo il presidente siriano, è una questione di sovranità nazionale.

“No, non permetteremo ad Amnesty di venire qui in nessun caso e per nessun motivo,” — ha concluso Assad.

https://it.sputniknews.com