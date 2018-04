Yemen: tonnellate di aiuti umanitari bruciati nel rogo di un magazzino Onu

di Euronews

Come se guerra e fame non bastassero. Tonnellate di aiuti umanitari andate letteralmente in fumo. Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto i magazzini del World Food Program, il programma delle Nazioni Unite, nel porto di Al Hudaida, sulla costa yemenita del Mar Rosso. Il porto di Al Hudaida è utilizzato dalle organizzazioni umanitarie come punto principale per ricevere e conservare aiuti alimentari da distribuire nelle diverse areee del Paese, specie in quelle controllate dai ribelli Houthi. Le cause dell’incendio sono ancora ignote. La popolazione dello Yemen patisce le conseguenze di una terribile guerra ed è a rischio carestia.