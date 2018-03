Dipendente Inas-Cisl chiede soldi ai migranti in cambio di permessi di soggiorno

Chiedeva agli immigrati soldi non dovuti in cambio di permessi di soggiorno. In questo modo è finito nei guai un dipendente infedele dell’Inas-Cisl di Bologna. Le indagini della polizia, su mandato della Procura, furono avviate su segnalazione dello stesso sindacato.

di Etv