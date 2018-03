Grillo: “La sinistra è morta per stupidità”

“La sinistra é morta per stupidità, stu-pi-di-tà, per mancanza di dialogo e parole”. Così Beppe Grillo, rientrando a notte inoltrata all’hotel Forum dopo lo spettacolo che lo ha visto protagonista al teatro Flaiano. “Mi ero iscritto al Pd per provocazione – ricorda il garante del M5S – per provocazione buona, per andare al congresso, il Movimento non c’era ancora. Trattavamo l’acqua pubblica, via i condannati dal Parlamento, erano tutte cose di sinistra non di un comico. Volevo dire: ‘prendetevi il programma, é qua, datemi la possibilità di dirvele queste cose’. Non le hanno volute”. Poi Grillo riserva una stilettata a Piero Fassino, che in tempi non sospetti lo invitò a fondare un suo partito. “Di Fassino io ho una statuetta -afferma- ogni tanto faccio una preghierina: ‘fai qualche altra profezia'”.

FICO – Ieri a Montecitorio c’era “un’Aula con una brezza diversa, si stanno rendendo conto adesso”, ha detto Grillo. “Vedere queste facce bianche che guardavano 300 persone che non hanno mai visto… E’ entrato un po’ di sentimento in quell’Aula, un po’ di emozione. Mi sta chiamando gente che piange, piangono dalla gioia. Quando mai avete visto gente piangere in un Parlamento?”. “Sai cosa ci siamo detti con Fico? Ti voglio bene – racconta- ci vogliamo bene, questo è il messaggio che è sempre passato, così, da 20 anni. Con Fico facevamo i primi meetup e andavano con lui a fare le battaglie insieme. Per me è una gioia straordinaria che abbia raggiunto quei livelli lì”.

GOVERNO – E su un possibile dialogo con Salvini in vista di un governo M5S-Lega, Grillo afferma: “Non so cosa succederà, io di queste cose di post politica, di post cronaca, non me ne occupo, se ne occupano dei ragazzi straordinari”. “Cercate di pensare cosa ha passato in questi anni Luigi Di Maio – dice rispondendo ai cronisti- una pressione incredibile, ed è venuto fuori da grandissimo politico”. ADNKRONOS

La sinistra è morta per stupidità? E perché il M5s ha scelto un presidente della Camera piu’ comunista della Boldrini?