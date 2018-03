“In Italia il garantismo esiste solo per i delinquenti e non per le vittime”

ZAIA: RIDARE DIGNITA' ALLE FORZE DELL'ORDINE

Non si possono ridicolizzare le forze dell'ordine, come voleva fare l'ultimo Governo che addirittura proponeva di mettere il numero di matricola sui caschi per identificarli. Siamo in un Paese in cui non si può far vedere un arrestato ammanettato, dove il garantismo esiste solo per i delinquenti e non per i cittadini che ne sono vittima e nemmeno per gli agenti che debbono agire coi guanti di velluto per non finire nei guai. Non vi pare che vada tutto al contrario?

Geplaatst door Luca Zaia op dinsdag 13 maart 2018