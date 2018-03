Cagliari: soddisfazione per il ritorno della Croce sulla Sella del Diavolo

Esprimo soddisfazione per il ritorno della Croce sulla Sella del Diavolo a Cagliari e ringrazio i parrocchiani della chiesa Vergine della Salute e i militari della caserma di Cala Mosca per aver voluto che ciò avvenisse. Nel gennaio 2017, quando il crocifisso venne rimosso, portai il fatto, grave e offensivo nei confronti dei fedeli cagliaritani, in consiglio regionale e mi appellai al sindaco Zedda affinchè fosse posto rimedio ad un gesto blasfemo e irrispettoso nei confronti della comunità ecclesiastica cagliaritana.

La croce è segno della cristianità e il suo riposizionamento sulla Sella è un fatto positivo e che dovrebbe rallegrare i fedeli di tutta la Sardegna

Marcello Orrù – consigliere regionale