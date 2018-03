Migranti in rivolta a Somma Lombardo

Migranti in rivolta a Somma Lombardo, una situazione di tensione tale da richiedere la presenza di una decina di rappresentanti delle forze dell’ordine tra Carabinieri e polizia locale.

I carabinieri hanno cercato di mediare per tenere sotto controllo le teste calde. Uno degli stranieri è salito sul tetto dell’edificio.

I “profughi” protestano vogliono sapere quale sarà il loro destino.

Anche molti italiani sono incerti sul loro destino. E’ un momento difficile per tutti. Non c’è certezza per nessuno.