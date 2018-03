Def, Padoan scarica tutte le sue responsabilità sul prossimo governo

Il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan ha avuto un bilaterale con il vicepresidente Dombrovskis, al quale ha ribadito che il Governo sta lavorando esclusivamente “sul quadro tendenziale, che comprende gli aggiornamenti in base alla variazione delle variabili esogene dell’economia mondiale e alle nuove proiezioni del pil della finanza pubblica definite in base a questo quadro”. Quindi “non ci saranno da parte de governo uscente ipotesi programmatiche perché questo non è compito del Governo uscente ma del prossimo“.

Riguardo al nuovo esecutivo poi il ministro spiega: “ci sono stati casi di altri Paesi in cui si è atteso l’arrivo di un nuovo Governo prima di esprimere un giudizio definitivo, mi sembra che da parte della Commissione ci siano tutti gli estremi per facilitare questa transizione”. ANSA