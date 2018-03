Martina (Pd): Di Maio e Salvini si prendano le loro responsabilità

“Alle forze che hanno vinto diciamo una cosa sola: ora non avete più alibi. Ora il tempo della propaganda è finito. Lo dico in particolare a Lega e Cinque Stelle: i cittadini vi hanno votato per governare, ora fatelo. Cari Di Maio e Salvini prendetevi le vostre responsabilità. Misureremo insieme ai cittadini le vostre coerenze, giorno per giorno, rispetto a quello che avete promesso facilmente e raccontato in mesi e mesi di propaganda senza limiti. Quanto alle presidenze delle Camere, noi richiamiamo le forze politiche, e prima di tutto chi ha vinto, al dovere di garantire che questi ruoli siano affidati a figure autorevoli ed equilibrate in grado di rappresentare pienamente gli interessi collettivi secondo la Costituzione”.

Così Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico.

“Con il vostro contributo cercherò di guidare il partito nei delicati passaggi interni e istituzionali a cui sarà chiamato. Lo farò con il massimo della collegialità e con il pieno coinvolgimento di tutti, maggioranza e minoranze, individuando subito insieme un luogo di coordinamento condiviso. Chiedo unità», ha continuato Martina.

Agromafie: con il ministro Martina il giro d’affari è salito a quasi 22 miliardi, +30% in un anno

Naturalmente il perfido Martina dimentica di dire che Di Maio e Salvini non devono prendersi le loro responsabilità, ma tutti i problemi lasciati in eredità da anni del disastroso governo Pd.

Italiani e povertà, Banca d’Italia: record storico