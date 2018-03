La sconfitta brucia, Calenda: Salvini è fuori dall’arco costituzionale

Calenda Lega ai limiti della costituzionalita’, si supera idea dell’antifascismo

“Chiunque può essere un segretario migliore di me. Il leader del Partito Democratico è Paolo Gentiloni” Così Carlo Calenda arrivando al circolo PD in via dei Cappellari.

Fonte: Agenzia Vista