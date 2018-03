Spaccio di droga a Terni, sgominata banda multietnica

di Askanews

La Polizia di Stato di Terni ha concluso una operazione antidroga denominata “Montana”, che ha portato all’arresto di numerosi soggetti ed al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.L’operazione dei poliziotti della Squadra mobile con la collaborazione delle Questure di Roma, Perugia, Viterbo, Arezzo oltre che al Reparto Prevenzione Crimine, alle unità cinofile ed al Reparto Volo di Pratica di Mare ha visto impegnati oltre 150uomini.

È stata completamente disarticolata una rete criminale multietnica (italiani, albanesi, tunisini e peruviani), che gestiva un giro d affari di alcune centinaia di migliaia di euro mensili attraverso la cessione di stupefacente di varia tipo (cocaina, eroina, hashish, marijuana e droghe sintetiche), in parte acquisito nella Capitale e in parte da cittadini albanesi, spacciato sul mercato ternano, in particolare nel centro cittadino e nei luoghi di aggregazione giovanile. (askanews)