Droga e vip a Roma, arrestata anche la nipote della Mogherini

C’è anche Gaia Mogherini, 27 anni, tra le 21 persone per cui la Procura di Roma ha ottenuto l’arresto in relazione ad un vasto traffico di droga in alcuni locali notturni vip della Capitale. La Mogherini, romana, viene indicata come “nullafacente e pregiudicata” nell’atto del gip Roberto Saulino.

Lei è la figlia di un fratellastro molto più grande dell’ex ministro degli esteri con cui, secondo voci, non avrebbe rapporti da anni. Le discoteche più ‘usate’ dal gruppo di pusher erano il ‘Jakie O’ ed il ‘Notorius’. La Mogherini è accusata di cessione e acquisto di sostanze stupefacenti. askanews