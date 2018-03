Confindustria appoggia il M5s: “è un partito democratico non fa paura”

Un possibile governo a guida M5S non preoccupa Confindustria. “Sono un partito democratico non fanno paura”, ha commentato il presidente degli industriali italiani, Vincenzo Boccia, commentando l’esito delle elezioni politiche del 4 marzo.

Alla domanda se si aspettasse l’esito che le consultazioni hanno avuto, Boccia ha replicato: “Un pò era nell’aria un esito di questo tipo, non a questo livello ma bisogna prendere atto del voto degli italiani”. “Noi – ha detto ancora Boccia a margine dell’assemblea annuale di Smi (Sistema Moda Italia) a Milano – non valutiamo nessun partito ma i provvedimenti. Lo abbiamo detto a Verona, riteniamo che alcuni provvedimenti abbiano dato effetti sull’economia reale in questo momento storico. In particolare il Jobs Act e il piano Industria 4.0. Smontarli significa rallentare, invece dobbiamo accelerare se vogliamo ridurre il divario e aumentare l’occupazione nel Paese. Abbiamo bisogno di una precondizione che si chiama crescita”. (askanews)