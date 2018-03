Palermo: bimbo di 14 mesi muore di meningite

Un bimbo di soli 14 mesi è morto ieri all’Ospedale dei Bambini di Palermo per un caso di meningite. Il piccolo Giuseppe, questo il nome del bimbo, era stato portato di corsa in ospedale martedì sera quando i genitori si sono resi conto che stava male. Poi il trasferimento nel reparto di Rianimazione, ma in poche ore la situazione è precipitata.

Il mattino successivo – scrive PalermoToday – la tragedia determinata da una sepsi fulminante. Ricoverata a scopo precauzionale anche la sorella di tre anni. C’è apprensione in queste ore per le sorti della bimba dal momento che è stata ricoverata in via cautelare perchè presentava una sintomatologia sospetta, a partire dall’infiammazione delle vie aeree. Nulla da fare invece per il piccolo Giuseppe, la cui salma è stata portata in camera mortuaria in attesa di nuove disposizioni.

Dopo l’accaduto dall’ospedale è stata inviata una comunicazione all’Asp (azienda sanitaria provinciale) che ha avviato le verifiche del caso per valutare la necessità di sottoporre a profilassi antibiotica chiunque possa eventualmente essere entrato in contatto con il piccolo.