Lecce, congolese condannato per terrorismo

Condannato a sei anni di reclusione, dopo rito abbreviato, dal gup di Lecce il congolese accusato di far parte dell’Is, di essere in procinto di organizzare un attentato a Istanbul e di essere vicino alla cellula islamica responsabile della strage del mercatino di Natale di Berlino.

Lutumba Nkanga, questo il suo nome, viveva nel centro di identificazione ed espulsione di Brindisi, in Puglia. Lì la digos lo ha fermato dopo le indagini della Dda di Lecce.

Nkanga era già stato arrestato nel gennaio del 2017.

Non era solo. Insieme a lui finì in manette e fu rispedito in Germania anche Soufiane Ambri, 22enne marocchino, in contatto con Amis Amri, l’autore dell’attentato al mercatino di Natale di Berlino del 19 dicembre 2016.

Non è la prima volta che in Puglia ci sono arresti con l’accusa di terrorismo internazionale. Anche nel marzo 2016, alla vigilia dell’attentato di Bruxelles, a Bari furono arrestati due cittadini britannici di origine irachena che, secondo i giudici facevano parte del gruppo islamico radicale “Ansar Al Islam”, gli “Ausiliari dell’Islam”.

La Digos ritiene certo il coinvolgimento del congolese in un presunto attentato da organizzare in Turchia. www.ilsole24ore.com

A riscontro di questa ipotesi c’è un sms ricevuto da Lutumba da un soggetto non identificato, che recita:

«Possa Allah proteggerti e rafforzare il tuo amore verso lui e fartelo amare più di ogni altra cosa. Voglia darti il paradiso e farci essere vicini in paradiso. Voglia perdonare i tuoi peccati».

Inoltre, in una microscheda del suo telefono cellulare è stato trovato un documento in lingua tedesca che incita alla guerra all’Occidente, dal titolo: «Questo è ciò che Allah e il suo inviato ci hanno promesso». Si legge nel testo: