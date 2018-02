Boschi: “Non ci sarà nessuna sorpresa, il Pd sarà il primo partito”

Maria Elena Boschi a Bologna

“Non ci sarà nessuna sorpresa nella sfida tra Casini ed Errani al Senato, il Pd sarà il primo partito in città e in Italia”. Lo ha detto la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi che questa mattina ha partecipato a Palazzo d’Accursio alla firma delle convenzioni con i sindaci dei comuni beneficiari delle risorse previste dal piano nazionale per la riqualificazione delle aree urbane degradate.

