Rubano quintali di salumi per un valore di 20mila euro, 6 romeni denunciati

REGGIO EMILIA, 20 FEB – Tre quintali di salsicce, cinque di prosciutto stagionato, tre di stinchi di maiale, altrettanti di lombo arrosto, altri cinque di cicciolata, più decine di chili di salami e coppe, oltre a coltelli per la lavorazione. E’ il bottino, dal valore di 20mila euro, del furto commesso l’11 marzo 2017 in un salumificio a San Polo d’Enza, nel Reggiano, per cui i carabinieri hanno denunciato sei romeni.

L’operazione è stata chiamata ‘Grande Fratello perché all’identificazione i militari sono arrivati grazie all’aiuto delle telecamere della zona, che hanno consentito di individuare i mezzi usati per la fuga, due utilitarie e un furgone e di ricostruire il percorso dei ladri, residenti nel Milanese.

I denunciati hanno tra i 18 e i 33 anni: tagliarono la recinzione, entrarono dal retro e fecero razzia di salumi. A tre della banda è contestato anche un furto commesso a Tradate (Varese), alcuni giorni dopo, ai danni di un’azienda da cui furono rubate macchine e attrezzature per 100mila euro. (ANSA)