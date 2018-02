Gb, imam pratica esorcismo islamico su una donna

Un imam britannico ha aperto le sue porte alle telecamere per mostrare che cosa succede durante un esorcismo islamico e si è lasciato filmare interpretando un rituale “ruqyah” su una donna non sposata in una moschea di Sheffield, nel South Yorkshire.

L’esorcismo è solo uno delle migliaia svolti ogni anno nel Regno Unito, dove gli imam si vantano di liberare uomini e donne dagli spiriti malvagi o “jinni” che vivono nel loro corpo.