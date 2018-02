Macerata, almeno 3 sparatorie in strada. Due feriti, città sotto assedio

Spari in diversi punti della città, pare tutti partita dalla stessa auto scura e il bersaglio sono sempre persone di colore, così come pare – secondo alcune testimonianze ancora non confermate dagli investigatori – che anche gli occupanti dell’auto siano immigrati di colore. Per adesso si segnalano due feriti. La città è sotto assedio: decine di posti di blocco sparsi in ogni zona.

I primi colpi sono stati segnalati alle 11,10 in via dei Velini: i proiettili sono stati indirizzati verso due giovani immigrati, uno è stato colpito e l’altro è riuscito a scappare. Un altro immigrato il bersaglio dei proiettili esplosi lungo il Corso e una donna di origini africane sarebbe stata ferita in una sparatoria segnalata in stazione. (www.ilrestodelcarlino.it)