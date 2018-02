Utero in affitto, Boldrini: “Ormai è realtà, ci vuole una normativa”

Maternità surrogata, utero in affitto, o Gpa: in Italia non è permessa e non c’è in vista alcuna legge per regolarla. La presidente della Camera Laura Boldrini – oggi in campagna elettorale per Leu – spiega nel videoforum di Repubblica Tv condotto da Massimo Giannini e laura Pertici perché non diede il patrocinio a un convegno a Montecitorio sul tema. Ma aggiunge: “E’ un tema molto delicato, al di là della mia opinione personale è un’evidenza che coppie eterosessuali e omosessuali oggi vadano all’estero per questa pratica. Di fronte a questa realtà è necessaria la norma”.