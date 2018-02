Roma: corvi divorano storni, gabbiani squartano topi davanti ai passanti

Roma sempre più bestiale: nel filmato della Dire un corvo che divora uno storno (uno delle migliaia di piccoli volatili morti misteriosamente in questi giorni) in piazza Fiume in compagnia dei gabbiani. In via Bergamo, invece, replica del maestoso gabbiano che si apparecchia il pasto a base di carcassa di grosso topo sul tetto di un’auto. Tanti colpi del poderoso becco per smembrare il ratto. Banchetti che avvengono in pieno giorno e sotto gli occhi dei passanti la maggior parte dei quali non ci fa più nemmeno caso. «Questa è Roma», sentenzia una donna che passa di fretta.

