Il condirettore di Repubblica si dimette e si candida con il PD

Tommaso Cerno si è recato al Nazareno dopo aver annunciato le dimissioni da co-direttore di Repubblica per candidarsi con il Partito Democratico. “Voglio combattere sulla strada le battaglie per i diritti civili che facevo sulla carta – ha dichiarato ai giornalisti presenti – Non ho avuto nessun problema con Repubblica, mi sono dimesso per rispetto della terzeità del giornalismo”. (Agenzia Vista)

26 Gennaio 2018