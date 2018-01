L’Olanda regala 15 milioni di euro all’Unrwa (agenzia Onu pro Palestina)

La ministra Kaag fa i suoi interessi privati con i soldi pubblici.

di Giulio Meotti

Per capire la metamorfosi dell’Europa. L’Olanda ha appena stanziato 15 milioni di dollari per l’Unrwa, l’agenzia Onu per i palestinesi (assieme a Belgio e Svezia, i tre paesi europei hanno già sopperito ai fondi americani).

Il ministro olandese dietro questa decisione, Sigrid Kaag, è sposata ad Anis al-Qaq, vice ministro di Yasser Arafat ed ex ambasciatore dell’Autorità palestinese in Svizzera. La stessa Kaag ha lavorato per l’Unrwa. Qui la famigliola con Arafat. La Kaag è ministra per la “cooperazione e sviluppo”. E parla un “arabo perfetto”. Capito?