Boldrini: “E’ tempo della cittadinanza europea”

BOLZANO, 20 GEN – “Mi sembra anacronistica quella provocazione della doppia cittadinanza, del doppio passaporto austriaco-italiano, è tempo della cittadinanza europea” Lo ha detto a Bolzano Laura Boldrini, presidente della Camera.

“L’esperienza di convivenza in Alto Adige – ha detto – è nota non solo in Italia, ma un po’ ovunque perché funziona, non c’è la chiusura identitaria. Per questo funziona. Questa regione non ha nulla a che vedere con i muri e i fili spinati, diciamo che c’è proprio un’avversione da dna per la sua storia e per questo dico che a me sembra anacronistica quella provocazione della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, per favore, è tempo della cittadinanza europea”.