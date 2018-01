15 milioni di euro ai partiti dal 2 per mille Irpef 2017, la metà al Pd

Ammontano a oltre 15 milioni di euro le risorse destinate ai partiti politici attraverso il 2 per mille dell’Irpef. Lo comunica il ministero dell’economia, che ha diffuso i dati sulla scelta dei contribuenti relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2017 (anno d’imposta 2016). Nel complesso quindi saranno erogati 15,315 milioni, in forte aumento rispetto agli 11,763 milioni dell’anno prima.

Il Partito Democratico riceve circa la metà dei fondi, incassando 7,999 milioni, seguito a distanza dalla Lega Nord con 1,894 milioni e da Forza Italia con 850.392 euro.

Il Movimento Cinque Stelle non è nella lista dei beneficiari. Alla destinazione del 2 per mille partecipano solo i partiti che hanno trasmesso il proprio statuto alla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.

Quanto agli altri partiti beneficiari di indicazioni dei contribuenti 2017, a Fratelli d’Italia andranno 789.937 euro, a Sel 753.985 euro, mentre a Rifondazione Comunista 611.337 euro. Seguono poi il Sudtiroler Volkspartei con 477.572 euro, i Verdi con 271.125 e Possibile con 247.468 euro. Altri fondi saranno erogati al Nuovo Centro Destra (200.946 euro), al Centro Democratico (181.937 euro), al Psi (181.787 euro), all’Unione Sudamericana Emigrati Italiani (105.402 euro) e a Scelta Civica (100.732 euro). (askanews)