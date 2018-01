Attenti all’Inps: così sparisce la pensione

Sempre più casi di pensionati a cui l’Inps chiede indietro ingenti somme di denaro. Per sanare il buco nelle casse dell’Inps tentano di mettere in difficoltà poveri pensionati. Sta accadendo sempre piu’ spesso in tutta Italia: un bel giorno la pensione sparisce.