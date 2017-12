Nella Milano di Sala risuona l’urlo islamico: “Ebrei, Maometto ritornerà”

di Giulio Meotti

Questo non deve passare. Condividetelo. Questo per me è il più grave episodio di antisemitismo in Italia da molti anni. Altrove è diventato un caso internazionale, qui in Italia non ne ha parlato nessuno. Quel grido significa questo: “Uccidi l’ebreo”. Chi ha il potere deve usarlo per impedire che succeda di nuovo.

Siamo a Milano, “manifestazione per la Palestina” in piazza Cavour. Lì è risuonato lo stesso terribile slogan di “morte agli ebrei” che usano Hamas, Hezbollah, Al Qaeda, l’Isis, l’Iran: “Khaybar, khaybar ya yahud, jaish Muhammad saya’ud”. La traduzione è questa: “Khaybar, Khaybar, o ebrei, l’armata di Maometto ritornerà”. Un coro fragoroso ripetuto otto volte. Ne scrivo oggi sul Foglio. Ora che non dicano che non sapevano.