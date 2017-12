Ius soli, Gentiloni: “chi semina esclusione, raccoglie odio”

ROMA, 28 DIC – “Il modo migliore per archiviare lo Ius soli per molti anni sarebbe stato quello di farlo bocciare. Sono convintissimo dell’importanza di questa norma, e sappiamo che il futuro si gioca sulla nostra capacità di non escludere e di non respingere, perché chi semina esclusione e respinge raccoglie odio. Ma non abbiamo avuto i numeri, non ci siamo riusciti. Vi assicuro che da parte del governo non ci sono mai state incertezze, purtroppo c’era la certezza sulla mancanza dei numeri”.

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni durante la conferenza di fine anno. (ANSA)

Come vedete, Gentiloni non ha nessuna stima dei “migranti” e ci avverte che, se non gliela diamo vinta, riverseranno su di noi il loro odio.

Motivo in piu’ per rifiutare lo ius soli.