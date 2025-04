Dà fuoco all’auto del rivale, arrestato romeno. Vittima in pericolo di vita

Una lite che è degenerata. Lo ha inseguito e ha dato fuoco all’auto dove il rivale si era rifugiato

Tentato omicidio in via Casilina 1750, nel comune di Monte Compatri. I carabinieri hanno arrestato un 45enne romeno. La vittima, un connazionale di 35 anni, è stato trasportato al campus Bio Medico. Ha riportato gravi ustioni ed è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai militari, è divampata una discussione tra due uomini per motivi ancora da accertare.

Il 45enne, in preda all’ira, ha cercato di picchiare il 35enne. Quest’ultimo ha tentato di fuggire dalla furia del suo aggressore e ha trovato riparo all’interno della propria auto. Che però si è trasformata in una trappola. Sì, perché il 45enne ha cosparso di benzina la vettura, lanciando il liquido infiammabile anche nell’abitacolo, sfruttando il fatto che il finestrino fosse aperto. Dopodiché ha dato fuoco all’automobile.

Arrestato 45enne

Diverse le persone in transito che su via Casilina, vedendo le fiamme (poi domate dai vigili del fuoco), hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Colonna che hanno arrestato il 45enne, gravemente indizitao di tentato omicidio. L’uomo al momento è piantonato al policlinico di Tor Vergata, dove é stato trasportato, poiché marginalmente interessato dalle fiamme. Il 35enne, fuoriuscito dal mezzo, ha riportato gravi ustioni su tutto il corpo. Accompagnato in ospedale, lotta tra la vita e la morte. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Frascati.

www.romatoday.it