Mosca: “Kallas va rimossa e processata da un tribunale Onu”

Il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, chiede su Telegram la rimozione dall’incarico dell’Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, dopo che ha invitato i Paesi candidati all’ingresso nell’Ue a non andare a Mosca per la parata del 9 maggio, che celebra la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, detta in russo “Grande guerra patriottica”.

“La dichiarazione di Kallas è irrispettosa nei confronti della memoria di coloro che si sono sacrificati per salvare il mondo dal nazismo. Kallas deve essere rimossa dall’incarico e portata davanti a un tribunale internazionale delle Nazioni Unite”, sostiene Volodin. tgcom24.mediaset.it

Kallas: ‘nessun Paese UE vada a Mosca il 9 maggio per la Giornata della Vittoria’